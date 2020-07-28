РПЛ представила календарь на сезон-2020/21
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Российская премьер-лига (РПЛ) представила календарь на сезон-2020/21.
В первом туре, который состоится в период с 8 по 9 августа, сыграют:
«Спартак» (Москва) — «Сочи»;
«Тамбов» — «Ростов»;
«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва);
«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» (Грозный);
«Химки» — ЦСКА;
«Ротор»(Волгоград) — «Зенит» (Санкт-Петербург);
«Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва);
«Уфа» — «Краснодар».
Добавим, что последний тур запланирован на 16 мая 2021 года.
Полную версию календаря можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Ранее сообщалось, что московское «Динамо» провело переговоры с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным.