Липницкая впервые показала фото с дочерью
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Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая опубликовала в Instagram фотографию с дочерью.
Бывшая фигуристка сообщила, что ребенок родился 27 июня и ее назвали Каталиной. Также на снимке присутствует муж экс-спортсменки Владислав Тарасенко.
Липницкая является олимпийской чемпионкой Игр-2014 в Сочи в командном турнире, победительницей первенства Европы, серебряным призером чемпионата мира и обладательницей серебра финала Гран-при.
В 2017 году фигуристка приняла решение завершить карьеру.