Липницкая впервые показала фото с дочерью

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая опубликовала в Instagram фотографию с дочерью.

Бывшая фигуристка сообщила, что ребенок родился 27 июня и ее назвали Каталиной. Также на снимке присутствует муж экс-спортсменки Владислав Тарасенко.

Липницкая является олимпийской чемпионкой Игр-2014 в Сочи в командном турнире, победительницей первенства Европы, серебряным призером чемпионата мира и обладательницей серебра финала Гран-при.

В 2017 году фигуристка приняла решение завершить карьеру.

Ранее Липницкая подтвердила слухи о своей беременности.