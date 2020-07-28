Глава UFC согласился организовать бой между Хабибом и Сен-Пьером

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что последним соперником чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова может стать канадский боец Жорж Сен-Пьер.

»Конор Макгрегор хочет реванш. Можно было бы организовать этот бой, но он закончил с выступлениями. Конечно, возможен вариант с поединком против Сен-Пьера. Мне очень нравится Хабиб, поэтому я готов организовать все, что он захочет», — приводит слова Уайта ESPN.

Сен-Пьер является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. Он объявил о завершении карьеры в 2019 году. Всего на его счету 26 побед и два поражения. Нурмагомедов одержал 28 побед в 28 поединках.

Ранее сообщалось, что Хабиб хочет исполнить план своего отца Абдулманапа Нурмагомедова по строительству спортивных объектов в Дагестане.