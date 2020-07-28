Куницкая сообщила о переносе боя в UFC

Боец ММА Яна Куницкая сообщила о переносе своего поединка, который должен был пройти под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Россиянка должна была провести бой с бразильской спортсменкой Кэтлин Виейрой 1 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Однако теперь бой должен пройти на турнире UFC 8 августа.

«Если вы вдруг не в курсе, мой бой был перенесен на 8 августа», — написала Куницкая в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Чимаев отреагировал на сравнения с Хабибом Нурмагомедовым.