В РУСАДА отреагировали на заявления Родченкова

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась о последних заявлениях бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, передает Sport24.

Родченков дал первое с 2019 года интервью. В нем он заявил, что Россия должна быть отстранена от участия в Олимпиаде в Токио. Согласно его словам, те же самые сотрудники, которые подделывали и подменяли пробы во время Игр в Сочи в 2014 году, занимались подделкой документации и сейчас.

«Я не знаю, что движет этим человеком, я с ним не знакома. Какие его основания — мне тоже непонятно. По поводу кто кого должен куда пускать — есть другие структуры и организации, которые несут за это ответственность», — заявил Пахноцкая.

Ранее Родченков рассказал о том, почему СССР бойкотировал Олимпиаду 1984 года.