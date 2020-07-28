Луческу отказался говорить о своем будущем в киевском «Динамо»

Специалист Мирча Луческу отказался говорить о своем будущем на посту главного тренера киевского «Динамо», передает Sport24.

О том, что Луческу возглавит киевский клуб стало известно 23 июля. Это вызвало негодование как фанатов, так и легенд клуба, что связано с тем, что Луческу долгое время тренировал донецкий «Шахтер». 27 числа появилась информация, согласно которой специалист уволился из команды, однако позднее президент «Динамо» Игорь Суркис ее опроверг.

«Я не могу ничего подтвердить. Сейчас я не могу говорить с журналистами по поводу своего будущего», — заявил Луческу.

Ранее сообщалось, что ультрас «Динамо» выпустили жесткое заявление по ситуации с Луческу.