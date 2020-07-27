Вице-президент «Динамо» — об уходе Луческу: мне нечего сказать

Вице-президент киевского «Динамо» Алексей Семененко прокомментировал решение румынского специалиста Мирчи Луческу покинуть клуб. Об этом сообщает портал FootBoom.com.

По его словам, в данный момент ни у кого из представителей бело-синих нет объяснения произошедшему.

«Я понимаю, почему вы мне звоните, но мне в настоящее время нечего сказать. Потерпите пока», — сказал Семененко.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Локомотива» и сборной России Юрий Ceмин высказался об уходе Мирчи Луческу из киевского «Динамо».