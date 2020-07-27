Чемпион Англии перешел из «Ливерпуля» в «Зенит»

«Зенит» и «Ливерпуль» договорились о трансфере защитника Деяна Ловрена.

Контракт с 31-летним игроком сборной Хорватии рассчитан на три года.

Стоит отметить, что Ловрен становился с «Ливерпулем» чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА.

Что же касается выступлений в национальной команде, то на чемпионате мира — 2018 в России хорват стал серебряным медалистом.

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