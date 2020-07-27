Сарри прокомментировал победу «Ювентуса» в Серии А

Наставник туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал победу клуба в чемпионате Италии, передает Sky Sport Italia.

Напомним, 26 июля «старая синьора» обыграла «Сампдорию» и завоевала скудетто.

«Это была не прогулка в парке. Это было долго, трудно, напряженно. Команда заслуживает большого уважения за то, что продолжала находить мотивацию и решимость после восьми титулов подряд. Криштиану Роналду и Пауло Дибала делают разницу на поле. Их надо уважать. Но клуб, который стоит за ними, не менее важен», — сказал Сарри.



Ранее Сарри стал самым возрастным наставником, который выиграл Серию А.