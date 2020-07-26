«Рома» с минимальным счетом переиграла «Фиорентину»

В матче 36-го тура Серии А по футболу «Рома» обыграла «Фиорентину».

Встреча прошла в столице Италии на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметился французский полузащитник Джордан Верету, дважды реализовавший пенальти.

У проигравшей команды единственный гол забил Никола Миленкович.

После этой победы римляне набрали 64 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

«Фиорентина» с 43 баллами идет на 12-й строчке.

Ранее сообщалось, что нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович перейдет в московский «Локомотив».