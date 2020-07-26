«Рома» с минимальным счетом переиграла «Фиорентину»
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В матче 36-го тура Серии А по футболу «Рома» обыграла «Фиорентину».
Встреча прошла в столице Италии на Олимпийском стадионе при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметился французский полузащитник Джордан Верету, дважды реализовавший пенальти.
У проигравшей команды единственный гол забил Никола Миленкович.
После этой победы римляне набрали 64 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
«Фиорентина» с 43 баллами идет на 12-й строчке.
Ранее сообщалось, что нападающий солигорского «Шахтера» Виталий Лисакович перейдет в московский «Локомотив».