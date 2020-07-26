Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, в регламенте по ходу рестарта турнира были внесены изменения, касающиеся правил ношения средств индивидуальной защиты, однако никаких четких критериев по соблюдению данных нововведений прописано не было.

«Я не понимаю, почему штрафуют только меня. Могу вам скриншоты прислать, где будет видно, что каждый тренер по ходу игры снимал маску. Тогда скажите — какое число раз маску можно опускать и поднимать?

Если взять другие чемпионаты, то я не видел, что где бы то ни было еще наставники ходят в масках», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что полузащитник каталонской «Барселоны» Матеус Фернандес может перейти в «Монако» на правах аренды.