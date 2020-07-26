Чемпион Франции интересуется Куньей

«Пари Сен-Жермен» проявляет интерес к нападающему берлинской «Герты» Матеусу Куньи. Об этом сообщает kicker.

По информации источника, стороны готовы приступить к переговорному процессу в ближайшее время.

Напомним, что в сезоне-2019/20 бразильский форвард провел 24 матча, в которых смог забить пять мячей и отдать три результативные передачи.

Добавим, что Кунья перешел в «Герту» в январе нынешнего года из «РБ Лейпциг». Сумма трансфера составила около €18 млн.

Ранее сообщалось, что футболисты московского «Спартака» Эсекьель Понсе и Айртон проводят отпуск в Адлере.