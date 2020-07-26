Агент прокомментировал слухи о том, что Джикия может перейти в «Локомотив»

Агент Вадим Шпинев прокомментировал слухи о том, что его клиент Георгий Джикия может перейти из московского «Спартака» в столичный «Локомотив», передает Metaratings.ru.

«У Георгия еще два года контракта, и он не собирается уходить. Джикия любит «Спартак», и не зря его выбрали там капитаном. Обе команды — и «Локомотив», и «Спартак» --знают об этом», — заявил Шпинев.



Напомним, футболист выступает за красно-белых с 2017 года.

Ранее Дмитрий Галямин порассуждал о шансах «Спартака» в следующем сезоне.