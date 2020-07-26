Фигуристка Бойкова: если Крым считается одним из лучших курортов, то приведите его в порядок

Фигуристка Александра Бойкова поделилась впечатлениями от поездки в Крым.

«Хотите словить кайф? Съездите в Новый Свет! Вот от Ялты до Нового Света примерно 100 км, и, кажется, что за 1,5 часа ты уж точно доедешь, но не тут-то было. В одну сторону мы ехали 4,5 часа! И не потому, что наш водитель был плох или медлителен, нет, потому, что дороги ужасные и кругом горные серпантины.

Нет никакой инфраструктуры, и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться. Уверена, во многих нецентральных районах России происходит такая же ситуация, но если Крым считается одним из лучших курортов России, то, пожалуйста, приведите его в порядок», — написала Бойкова в Instagram.

Напомним, Бойкова является чемпионкой Европы 2020 года.

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