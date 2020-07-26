Рац прокомментировал новость о том, что Луческу возглавил киевское «Динамо»

Экс-игрок донецкого «Шахтера» Рэзван Рац прокомментировал новость о том, что Мирча Луческу возглавил киевское «Динамо», передает сайт телеканалов Футбол 1/Футбол 2.

Напомним, специалист возглавлял «горняков» с 2004 по 2016 год.



«Я был очень удивлен, и первый вопрос, который я задал Луческу, правда это или слухи. Я однажды сказал, что «Шахтер» вот здесь, в моём ДНК, что «Шахтер» — это часть меня. Слишком предан клубу, чтобы понять это решение», — сказал Рац.

Ранее Луческу высказался о своем назначении на пост тренера киевского «Динамо».