Уиттакер победил Тилла и стал претендентом на чемпионский пояс UFC
Австралийский боец смешанных единоборств (ММА) Роберт Уиттакер одержал победу над Дарреном Тиллом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит на специально сооруженном «бойцовском острове» в Абу-Даби.
Поединок продлился все пять раундов и завершился судейским решением в пользу 29-летнего спортсмена: 48-47, 48-47, 48-47.
Таким образом, за право стать чемпионом американского промоушена в среднем весе австралиец поспорит с победителем боя между Адесаньей и Пауло Костой.
«Газета.Ru» вела текстовый онлайн-репортаж данного события.
Ранее сообщалось, что действующий обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет исполнить план своего отца Абдулманапа Нурмагомедова по строительству спортивных объектов в Дагестане.