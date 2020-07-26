Вердум задушил Густаффсона на турнире UFC в Абу-Даби

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Фабрицио Ведрум одержал победу над Александром Густаффсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который проходит на специально сооруженном «бойцовском острове» в Абу-Даби.

Поединок был завершен еще в первом раунде после удачного перевода в партер шведского бойца, где южноамериканец успешно исполнил рычаг локтя и добился победы.

Согласно действующему контракту, данный бой был для Вердума последним в американском промоушене.

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Ранее сообщалось, что действующий обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов хочет исполнить план своего отца Абдулманапа Нурмагомедова по строительству спортивных объектов в Дагестане.