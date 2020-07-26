В матче 34-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла «Спортинг» в лиссабонском дерби.

Встреча прошла в португальской столице на стадионе «Да Луш» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Харис Сеферович и бразильский нападающий Карлос Винисиус.

У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил словенский форвард Андреас Спорар.

После этой победы «орлы» набрали 77 очков и закрепились на второй строчке в турнирной таблицы Примейры, которая позволит им выступить в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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