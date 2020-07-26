В Перми хотят возродить «Амкар»

Власти Пермского края хотят возродить «Амкар». Об этом сообщает «Коммерсант».

По информации источника, руководство субъекта Российской Федерации намерено передать бренд футбольной команде «Академия», созданной на базе краевой Академии игровых видов спорта.

Напомним, что «Амкар» непрерывно выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с 2004 года по 2018 год, после чего был расформирован из-за финансовых проблем.

Лучшим достижением клуба в чемпионате страны является четвертое место, добытое под руководством Миодрага Божовича в 2008 году.

Ранее сообщалось, что хавбек московского «Динамо» Оскар Хильемарк покинет клуб в межсезонье. .