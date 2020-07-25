Семак отреагировал на победу «Зенита» в Олимп — Кубке России

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на победу клуба в Олимп — Кубке России, передает «Матч ТВ».

В финальном матче петербургская команда обыграла подмосковные «Химки» со счетом 1:0.

«Конечно, у меня екнуло сердце, когда мяч в конце игры попал в штангу наших ворот. У каждой команды может быть один момент за игру. 1:0 — счет скользкий. Напряжение держало до самого финального свистка. Правда, судья дал сыграть сверх того, что можно было. В любом случае нам надо было раньше забивать, моменты хорошие были. Тогда не была бы такая валидольная концовка», — сказал Семак.

Напомним, единственный мяч забил Артем Дзюба, реализовав пенальти.



Ранее «Зенит» стал обладателем Олимп — Кубка России сезона-2019/20.