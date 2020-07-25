РФС подписал договор о сотрудничестве с шестью регионами

Российской футбольный союз (РФС) подписал договор о сотрудничестве с Министерством спорта России, администрациями и региональными Федерациями футбола Пермского края, Курганской, Омской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областей, сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в каждом из регионов планируется модернизировать систему подготовки резерва, повысить уровень кадровой обеспеченности, расширить географию региональных и муниципальных соревнований, а также способствовать созданию и устойчивому развитию профессиональных футбольных клубов.

Президент РФС Александр Дюков рассказал о том, что к 2024 году в каждом из шести регионов планируется создать как минимум один Региональный центр подготовки футболистов и один Детский футбольный центр.

Ранее сообщалось о том, что петербургский «Зенит» согласовал трехлетний контракт с защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.