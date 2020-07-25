Емельяненко назвал победу Исмаилова «стремной»

Именитый боец ММА Александр Емельяненко порассуждал о сенсационном поражении от Магомеда Исмаилова на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

Напомним, что бой завершился в третьем раунде, когда рефери зафиксировал победу Исмаилова техническим нокаутом.

«Ничего катастрофического Исмаилов не преподнес. Весь его план на противостояние я предвидел — впопыхах рвался закончить досрочно. Ни в одном из раундов не чувствовал никакой опасности. Все, что он мог сделать, он в итоге сделал. Я же, в отличие от Исмаилова, хотел драться. Думал, он мужчина и выйдет за свою честь. А Мага, как и все, бросается в ноги и спасается тем, чем может.

Стремная победа... Пусть засчитает ее себе в актив, а вот я себе это поражение считать не буду. Болельщики хотели красочный бой, а Исмаилов испугался драться. Была видимость поединка. Обращаю внимание судей: если боец переводит оппонента в партер, чтобы создавать видимость работы, надо поднимать атлетов в стойку. А активные действия — это не в одиночные удары и видимость, что идет атака, а связка, которая к чему-то приводит. Исмаилов по одному удару — тук-тук-тук. Это не интересно нигде, кроме Дагестана», — цитирует Емельяненко-младшего Vseprosport.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Кадыров поделился мнением о бое Емельяненко — Исмаилов.