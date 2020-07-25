Хави заразился коронавирусом

Легенда испанского футбола, ныне главный тренер катарского «Аль-Садд» Хави Эрнандес заразился коронавирусом.

Об этом рассказал сам специалист у себя в Instagram. Он отметил, что в настоящий момент чувствует себя хорошо и полностью придерживается предписаний врачей.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019-го в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией.

По последним данным, вирусом заразилось более 15 млн человек.

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