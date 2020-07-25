Стали известны подробности смерти олимпийского чемпиона Иваницкого

25 июля в окрестностях подмосковной Рузы был найден мертвым олимпийский чемпион — 1964 по вольной борьбе Александр Иваницкий.

Как передает ТАСС, 83-летний мужчина утонул.

«Его смерть не носит криминальный характер», — заявил источник.

Напомним, что о пропаже Иваницкого стало известно 22 июля, когда прославленный спортсмен ушел в лес за грибами и не вернулся.

Ранее дисциплинарный комитет Федерации хоккея России возбудил дело по факту смерти 23-летнего Павла Крутия.