Кадыров поделился мнением о бое Емельяненко — Исмаилов

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался о главном событии турнира АСА 107.

Напомним, что в главном поединке года в России Магомед Исмаилов техническим нокаутом одолел Александра Емельяненко.

Кадыров поздравил бойцов с отличной раскруткой противостояния и ярким поединком, но в то же время заметил, что из-за нелучшей физической готовности атлеты не смогли проявить себя в полной мере.

«Мне кажется, что в Instagram они выглядели куда более убедительно и устрашающе, чем на ринге. Да и форму за месяцы самоизоляции Емельяненко и Исмаилов растеряли. Так дело не пойдет! Здесь не обойтись без реванша, главным условием которого должен быть предбоевой Instagram-баттл на радость фанатам ММА и более усиленные тренировки» — написал Кадыров в социальной сети во «ВКонтакте».

Ранее чемпион UFC включил Забита в число претендентов.