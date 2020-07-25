Исмаилов сломал Емельяненко нос во время боя
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Врачи диагностировали у российского бойца Александра Емельяненко перелом носа после боя с Магомедом Исмаиловым, сообщает ТАСС.
Спортсмены провели поединок в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Бой завершился в третьем раунде, когда рефери зафиксировал технический нокаут у Емельяненко.
После боя Емельяненко был отправлен в больницу, где медики провели обследование и выявили перелом.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Емельяненко отправлен в больницу после поражения от Исмаилова.