Исмаилов сломал Емельяненко нос во время боя

Врачи диагностировали у российского бойца Александра Емельяненко перелом носа после боя с Магомедом Исмаиловым, сообщает ТАСС.

Спортсмены провели поединок в рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи. Бой завершился в третьем раунде, когда рефери зафиксировал технический нокаут у Емельяненко.

После боя Емельяненко был отправлен в больницу, где медики провели обследование и выявили перелом.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Емельяненко отправлен в больницу после поражения от Исмаилова.