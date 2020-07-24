Кокляев вызвал Емельяненко на повторный поединок по правилам бокса

Мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Михаил Кокляев вызвал российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко на повторный поединок по правилам бокса. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что их первая встреча состоялась в Москве в ноябре прошлого года. Тогда Емельяненко в первом же раунде отправил тяжелоатлета в нокаут.

«У меня с ним свои счеты. Я реабилитирую плечо, оно намного лучше сейчас! Хочу ли я реванш? Конечно! По правилам бокса, не надо ММА. Я думаю, что торопиться не нужно. Подобные бои не должны превращаться в поток, который будет скучным.

«Я готовлюсь к бою. У меня нет ненависти к Емельяненко, просто появилась спортивная злость», — сказал Кокляев.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира АСА 107, который прошел в Сочи, в рамках которого состоялась встреча между россиянами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым, завершившаяся досрочным нокаутом последнего.

Ранее сообщалось, что боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко высказался об итогах боя между Емельяненко и Исмаиловым.