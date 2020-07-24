Гаджиев: Емельяненко вообще ничего не показал в бою с Исмаиловым

Глава Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался об итогах боя между россиянами Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

Поединок продлился три раунда и завершился досрочным нокаутом Исмаилова.

«Бой в исполнении Маги был отличным, а Емельяненко вообще ничего не показал. Такое чувство, что у Саши не было плана, как выбраться из этой ситуации. Было очевидно, что Магомед построит тактику именно таким образом.

Непонятно, какие аргументы хотел предложить Емельяненко, к чему он готовился. Он просто не успевал за Магой», — сказал Гаджиев.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию турнира АСА 107, который прошел в Сочи.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал нокаут Александра Емельяненко в бою с Магомедом Исмаиловым.