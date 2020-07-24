Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов назвал ложью информацию о пьяном дебоше в самолете. Об этом сообщает Instagram.

По его словам, если бы действительно имел место быть факт агрессивного поведения в салоне самолета, то персонал авиакомпании вывел бы его и снял с рейса.

«Ничего подобного не было, все полная ложь. Не верьте слухам, не верьте таким источникам. И все говорят, что должно быть какое-то видео.

Пожалуйста, пусть мне покажут видео, где я дебоширил в самолете», — сказал Тарасов.

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