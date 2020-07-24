Емельяненко проиграл Исмаилову нокаутом на турнире по ММА в Сочи
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107, который прошел в Сочи.
Встреча продлилась три раунда и завершилась техническим нокаутом 36-летнего россиянина.
Отметим, что Исмаилов доминировал на протяжении всего поединка.
Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее сообщалось, что Костя Цзю высказался о проведении боксерского поединка между экс-чемпионом мира Майком Тайсоном и бывшим обладателем поясов в пяти весовых категориях Роем Джонсом.