Емельяненко проиграл Исмаилову нокаутом на турнире по ММА в Сочи

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко уступил Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107, который прошел в Сочи.

Встреча продлилась три раунда и завершилась техническим нокаутом 36-летнего россиянина.

Отметим, что Исмаилов доминировал на протяжении всего поединка.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что Костя Цзю высказался о проведении боксерского поединка между экс-чемпионом мира Майком Тайсоном и бывшим обладателем поясов в пяти весовых категориях Роем Джонсом.