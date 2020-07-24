Состояние Дзанарди серьезно ухудшилось

Состояние легендарного итальянского гонщика Алессандро Дзанарди серьезно ухудшилось. Об этом сообщает Мotorsport.com.

По информации источника, врачи приняли решение вернуть его в палату интенсивной терапии, где продолжат наблюдение за ним.

Напомним, что в данный момент Дзенерди находится в Милане, его состояние оценивается как нестабильное. Три дня назад его вывели из искусственной комы и перевели в реабилитационное отделение.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» отказалась от проведения четырех этапов Гран-при в Мексике, Бразилии, США и Канаде.