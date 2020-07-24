Глава РФС намерен узнать причину отсутствия Федуна на заседании исполкома

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков намерен узнать причину отсутствия владельца «Спартака» Леонида Федуна на заседании исполкома, состоявшемся днем 24 июля. Об этом сообщает Sports.ru.

По словам Дюкова, он общался с ним лично два дня назад, в том числе и по футбольным вопросам.

«Наши с ним взаимоотношения абсолютно нормальные, рабочие. Мы общаемся с ним достаточно регулярно.

Чем вызвано его отсутствие на исполкоме, я не знаю. Но обязательно поинтересуюсь», — сказал Дюков.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» не продаст грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию другим клубам Российской премьер-лиги (РПЛ).