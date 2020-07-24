Сын олимпийского чемпиона Иваницкого назвал возможные причины пропажи отца

Сын олимпийского чемпиона по вольной борьбе Александра Иваницкого Владимир рассказал о пропаже отца.

По словам родственника бывшего спортсмена, Иваницкий ушел за грибами в сторону реки 22 июля. Он отметил, что отец взял плавательное средство, чтобы перебраться на другую сторону водоема.

«Он вошел в воду, и что-то случилось, когда он переплывал, предполагаю, что что-то произошло, возможно, сердце, возможно, судорога», — цитирует Владимира Иваницкого ТАСС.

Сын олимпийского чемпиона заявил, что плавательное средство нашли. Иваницкий также добавил, что телефон пропавшего отца находился в зоне доступа, однако его нашли в судне.

«Я пошел к реке, нашел болоневые штаны, он их потерял, когда туда шел, и понятно было, что дошел, нашел точку в лес, все здорово зарастает каждый год, и было видно, где он заходил», — сказал Иваницкий.

Иваницкий является чемпионом Олимпийских игр 1964 года по вольной борьбе. После завершения карьеры он руководил главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы устанавливают местоположение бывшего спортсмена.