Пропал олимпийский чемпион Иваницкий

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Александр Иваницкий пропал в Подмосковье, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В правоохранительных органах заявили, что 82-летний мужчина ушел из дома в Рузском районе и пропал.

«В дежурную часть по Рузскому городскому округу поступило заявление от родственников о розыске отца 1937 года рождения, который 22 июля ушел из дома. В настоящее время устанавливается его местоположение», — сообщили в полиции.

Иваницкий является чемпионом Олимпийских игр 1964 года по вольной борьбе. После завершения карьеры он руководил главной редакцией спортивных программ Гостелерадио СССР.