«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
Московский «Спартак» отреагировал на слова главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о судействе в матче полуфинала Олимп — Кубка России с «Зенитом».
После матча, в котором московский клуб уступил со счетом 1:2, Кашшаи ответил на вопросы, которые касались судейства, в том числе он подчеркнул, что пенальти на Александре Соболеве, у которого было столкновение с Юрием Жирковым в штрафной, не было.
«Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным», — написано в Twitter «Спартака» под фотографией с окровавленной головой игрока сборной Англии Терри Бутчера.
Ранее сообщалось, что Самедов допустил переход Кокорина в «Спартак».
Угадай автора по цитате:— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020
«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym