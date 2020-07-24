«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»

Московский «Спартак» отреагировал на слова главы департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктора Кашшаи о судействе в матче полуфинала Олимп — Кубка России с «Зенитом».

После матча, в котором московский клуб уступил со счетом 1:2, Кашшаи ответил на вопросы, которые касались судейства, в том числе он подчеркнул, что пенальти на Александре Соболеве, у которого было столкновение с Юрием Жирковым в штрафной, не было.

«Угадай автора по цитате: «Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным», — написано в Twitter «Спартака» под фотографией с окровавленной головой игрока сборной Англии Терри Бутчера.

Ранее сообщалось, что Самедов допустил переход Кокорина в «Спартак».