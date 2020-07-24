Аленичев призвал «Спартак» оставить Тедеско

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев призвал оставить Доменико Тедеско на посту наставника московской команды, передает «Спорт-Экспресс».

Специалист возглавил «Спартак» в середине октября 2019 года, сменив на этом посту Олега Кононова. Под его руководством команда заняла седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) и уступила в полуфинале Олимп — Кубка России «Зениту» со счетом 1:2.

«Считаю, что Доменико Тедеско однозначно нужно оставлять на должности главного тренера моего родного клуба, ведь мы знаем, к чему приводят частые смены на таком посту. Тедеско пришел в команду уже достаточно давно, успел хорошо ее изучить», — заявил Аленичев.

Ранее сообщалось, что Самедов допустил переход Кокорина в «Спартак».