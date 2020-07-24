Кучеров стал лучшим правым форвардом среди участников Кубка Стэнли
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим правым форвардом среди участников Кубка Стэнли, сообщает русскоязычная версия сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На голосование были выставлены только игроки, которые примут участие в плей-офф НХЛ текущего сезона, который стартует 1 августа. Рейтинг составляли авторы сайта, которым необходимо было назвать 16 хоккеистов.
Кучеров набрал 74 балла. Второе место занял форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк (72), замкнул тройку лидеров Патрик Кейн из «Чикаго Блэкхокс» (69).
Ранее сообщалось, что Панарин признан лучшим левым форвардом среди участников Кубка Стэнли.