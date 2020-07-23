«Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении Сарра

Московские «Спартак» и ЦСКА заинтересованы в приобретении полузащитника «Нима» Сиди Сарра. Об этом сообщает портал Wiwsport.com.

По информации источника, 24-летний футболист в настоящее время не тренируется с клубом, так как ведет переговоры относительно своего будущего.

Напомним, что в прошедшем сезоне чемпионата Франции Сарр провел 22 игры и смог отдать две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс назвал продажу бразильского нападающего Филипе Коутиньо лучшей сделкой в истории клуба.