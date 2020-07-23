«Авангард» отправил в отставку Сушинского с поста президента клуба

Омский «Авангард» отправил в отставку Максима Сушинского с поста президента клуба. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов» в Twitter.

Также совет директоров с целью оптимизации расходов принял решение упразднить данную должность.

Напомним, что в сезоне-2018/19 подопечные Боба Хартли добрались до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступили столичным армейцам.

В нынешнем сезоне «Авангард» не сумел преодолеть барьер первого раунда.

Ранее сообщалось, что тренер московского «Спартака» Владимир Федосов оценил селекционную деятельность клуба в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).