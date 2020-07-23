«Авангард» отправил в отставку Сушинского с поста президента клуба
Омский «Авангард» отправил в отставку Максима Сушинского с поста президента клуба. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов» в Twitter.
Также совет директоров с целью оптимизации расходов принял решение упразднить данную должность.
Напомним, что в сезоне-2018/19 подопечные Боба Хартли добрались до финала Кубка Гагарина, где в четырех матчах уступили столичным армейцам.
В нынешнем сезоне «Авангард» не сумел преодолеть барьер первого раунда.
Ранее сообщалось, что тренер московского «Спартака» Владимир Федосов оценил селекционную деятельность клуба в преддверии нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ХК «Авангард» благодарит легенду омского хоккея Максима Сушинского, два сезона занимавшего пост президента клуба, за работу и отдельно — за сезон 2018/19, в котором мы завоевали серебряные медали, несмотря на все трудности. Желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/bPshxXxylc— ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 23, 2020