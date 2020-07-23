Бывший главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу высказался о своем назначении на пост тренера киевского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

По его словам, он уже успел соскучиться по Украине и выразил благодарность владельцам команды братьям Суркисам за оказанное доверие.

Также румын заявил, что намерен провести плодотворную работу с талантливыми игроками, находящимися в стане бело-синих.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун высказался в преддверии финала Олимп — Кубка России против «Химок».