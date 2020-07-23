Чемпион мира Вилья отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах

Чемпион мира по футболу в составе сборной Испании Давид Вилья отрицает все обвинения в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По его словам, все обвинения, выдвинутые некой девушкой в период его выступления за «Нью-Йорк Сити», являются ложными и порочат его честь и достоинство.

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» заявил, что не получал никаких персональных сообщений и писем от обвинившей его девушки и отметил, что группа юристов в настоящее время начала разбор ситуации с целью выяснения всех обстоятельств.

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