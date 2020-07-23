Московское «Динамо» представило новый комплект формы

Московское «Динамо» в своем официальном Twitter-аккаунте представило новый комплект формы.

Футболки выполнены в традиционных белых и синих цветах, вратарь будет играть в черном.

На джерси изображен узор в виде горизонтальных полос, также на нем красуется девиз клуба: «Одна жизнь — одна команда».

Напомним, что по итогам прошедшего чемпионата России подопечные Кирилла Новикова заняли шестое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 8 августа.