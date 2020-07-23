Московское «Динамо» представило новый комплект формы
Московское «Динамо» в своем официальном Twitter-аккаунте представило новый комплект формы.
Футболки выполнены в традиционных белых и синих цветах, вратарь будет играть в черном.
На джерси изображен узор в виде горизонтальных полос, также на нем красуется девиз клуба: «Одна жизнь — одна команда».
Напомним, что по итогам прошедшего чемпионата России подопечные Кирилла Новикова заняли шестое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 8 августа.
«Динамо» и @kelmesports представляют игровую форму на сезон-2020/2021 ⚪️��⚫️ pic.twitter.com/TsWyohSjIB— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 23, 2020