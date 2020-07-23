Защитник «Краснодара» Фьолусон покинет клуб

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Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон покинет клуб. Об этом сообщает «СЭ».

По словам главного тренера «быков» Мурада Мусаева, футболист находился в плохой форме и проигрывал конкуренцию другим игрокам.

Напомним, что в нынешнем сезоне Фьолусон провел десять матчей и не отметился результативными действиями.

Исландец пополнил состав «горожан» в 2018 году.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал «Тамбов».