Защитник «Краснодара» Фьолусон покинет клуб
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Защитник «Краснодара» Йон Фьолусон покинет клуб. Об этом сообщает «СЭ».
По словам главного тренера «быков» Мурада Мусаева, футболист находился в плохой форме и проигрывал конкуренцию другим игрокам.
Напомним, что в нынешнем сезоне Фьолусон провел десять матчей и не отметился результативными действиями.
Исландец пополнил состав «горожан» в 2018 году.
Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал «Тамбов».