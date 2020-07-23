Форвард «Краснодара» Берг разочарован итогом сезона

Нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг высказался после игры с грозненским «Ахматом» в рамках 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, «горожане» могли попасть напрямую в групповой этап Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Скандинав заявил, что разгром над чеченской командой позволил ему закончить сезон на мажорной ноте, и что бронзовые награды также являются неплохим результатом.

Ранее сообщалось, что генеральный директор казанского «Рубина» Рустем Сайманов остался доволен игрой нападающего Ивана Игнатьева .