«Ливерпуль» в сверхрезультативном матче 37-го тура АПЛ обыграл «Челси»

В матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» обыграл лондонский «Челси».

Встреча прошла в Мерсисайде на стадионе «Энфилд» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:3.

В составе победителей забитыми мячами отметились Наби Кейта, Трент Александр-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум, Роберто Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлен.

У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Оливье Жиру, Теему Абрахам и Кристиан Пулишич.

После этой игры подопечные Юргена Клоппа набрали 96 очков и закрепились на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Челси» с 62 очками идет на четвертом месте.

Ранее сообщалось, что «Вест Бромвич Альбион» вышел в АПЛ.