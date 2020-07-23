«Ливерпуль» в сверхрезультативном матче 37-го тура АПЛ обыграл «Челси»
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В матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» обыграл лондонский «Челси».
Встреча прошла в Мерсисайде на стадионе «Энфилд» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:3.
В составе победителей забитыми мячами отметились Наби Кейта, Трент Александр-Арнольд, Джорджиньо Вейналдум, Роберто Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлен.
У проигравшей команды голы на свой лицевой счет оформили Оливье Жиру, Теему Абрахам и Кристиан Пулишич.
После этой игры подопечные Юргена Клоппа набрали 96 очков и закрепились на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Челси» с 62 очками идет на четвертом месте.
Ранее сообщалось, что «Вест Бромвич Альбион» вышел в АПЛ.