РПЛ объявила лучшего вратаря сезона

Голкипер «Уфы» Александр Беленов признан лучшим голкипером сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на официальном сайте турнира.

В прошедшем розыгрыше чемпионата России футболист принял участие в 26 матчах, в которых пропустил 17 мячей. Также в его активе 13 матчей на ноль, также как у вратаря казанского «Рубина» Юрия Дюпина и голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

По итогам сезона «Уфа» с 38 очками расположилась на девятой строчке в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун признан лучшим бомбардиром прошедшего сезона.