Газизов ответил на вопрос о возможном переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов высказался о последних трансферных слухах.

Функционер отказался комментировать возможный переход футболиста Остона Урунова и добавил, что к игроку проявляют интерес другие клубы. Отвечая на вопрос о защитнике красно-белых Самюэле Жиго, Газизов заявил, что любой игрок может покинуть клуб в межсезонье.

Также 22 июля появилась информация о том, что «Спартак» намерен предложить контракт нападающему «Сочи» Александру Кокорину, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту».

«Кокорин? Клевый игрок», — цитирует Газизова Sport24.

Ранее Кокорин отреагировал на информацию о возможном переходе в «Спартак».