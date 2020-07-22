Дзюба и Азмун стали лучшими бомбардирами РПЛ

Нападающие петербургского «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун стали лучшими бомбардирами завершившегося сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Оба футболиста забили по 17 мячей. При этом иранский форвард только один раз отличился с пенальти, а российский игрок забил семь мячей с 11-метровой отметки.

По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» (72 очка) занял первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Ростовом» в заключительном, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.