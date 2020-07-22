«Спартак» переиграл «Рубин» и стал седьмым в РПЛ

Московский «Спартак» обыграл казанский «Рубин» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в столице Татарстана, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У гостей мячи забили Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон. В составе хозяев отличился Иван Игнатьев.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (39 очков) занял седьмое место в турнирной таблице. «Рубин» (35) расположился на десятой строчке.

Ранее «Рубин» и «Спартак» определились с составами.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 1:2

Голы: 0:1 — Бакаев, 40 (пенальти); 1:1 — Игнатьев, 45 (пенальти); 1:2 — Ларссон, 71 (пенальти).