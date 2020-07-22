ЦСКА обыграл «Тамбов» и занял четвертое место в чемпионате России

Московский ЦСКА переиграл «Тамбов» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Георгий Щенников и Иван Обляков.

На 45+1 минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Георгий Мелкадзе.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА (50 очков) занял четвертое место в турнирной таблице и гарантировал себе участие в розыгрыше Лиги Европы. «Тамбов» (31) расположился на 14-й строчке.

Ранее стали известны составы ЦСКА и «Тамбова».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур

ЦСКА (Москва) — «Тамбов» (Тамбов) — 2:0

Голы: 1:0 — Щенников, 26; 2:0 — Обляков, 79.

Удаления: нет — Мелкадзе, 45+1.